Le suspect, connu de la justice, a déjà été condamné une première fois.

Lundi, un Liégeois né en 1998, a été déféré au parquet de Liège à la suite d’une course-poursuite qui s’est déroulée dans les rues de Flémalle. Une quantité impressionnante de faits sont reprochés à cet individu que l’on soupçonne également de vendre de la drogue.

Samedi soir, les policiers de la zone de police de Flémalle ont tenté de contrôler un véhicule à bord duquel se trouvaient 3 personnes, mais le conducteur a refusé d’obtempérer aux injonctions des agents, s’en est alors suivie une course-poursuite.

Pendant plusieurs minutes, le chauffard a fait fi de toutes les règles de circulation. Il s’est ensuite immobilisé, avant de démarrer à nouveau en trompe.

Finalement, les forces de l’ordre sont parvenues à intercepter le conducteur et les deux passagers. Dans le véhicule qui circulait avec de fausses plaques, les enquêteurs ont retrouvé une dizaine de grammes de cannabis, ainsi qu’un marteau. Les trois personnes qui se trouvaient dans la voiture ont dans un premier temps été privées de liberté, mais plus tard les deux passagers ont été relaxés.

Le conducteur, bien connu de la justice avait déjà été condamné pour un trafic de produits stupéfiants. Il a été déféré lundi au parquet de Liège. Le dossier a été placé à l’instruction et une demande de mandat d’arrêt a été formulée à son encontre. Les faits reprochés au jeune homme sont nombreux : entrave méchante à la circulation, détention de stupéfiants, rébellion, infraction à la législation sur les armes, faux et usage de faux et non-respect de mesures Covid-19.

Le suspect lui maintient que le cannabis retrouvé dans son véhicule était destiné à sa consommation personnelle.