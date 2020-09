La nuit de lundi à mardi, à 1 h du matin, une course-poursuite a débuté sur la zone de la police de Beyne Fléron Soumagne et s’est terminée par un accident sur la zone de Liège. Le conducteur de la voiture, un jeune homme âgé de 17 ans qui circulait sans permis, a tenté de fuir un contrôle de police qui était en cours sur la commune de Beyne.

La nuit de lundi à mardi, un jeune homme de 17 ans, qui circulait sans permis au volant d’une voiture dont la plaque avait été signalée volée, a été pris en chasse par la police de la zone de Beyne Fléron Soumagne, alors qu’il tentait de fuir un contrôle sur la commune de Beyne. La course-poursuite n’a duré que 2 minutes et s’est terminée rue de Herve à hauteur du cimetière de Robermont sur la zone de police de Liège.

Le jeune homme a alors percuté 4 voitures qui étaient stationnées. Une ambulance a été envoyée sur les lieux de l’accident pour prendre en charge l’auteur de la fuite qui a une jambe cassée.

Pour rappel, la semaine dernière, le chef de corps de la police de Fléron avait pris la décision d’interdire les courses-poursuites sur sa zone. Une décision incomprise que les bourgmestres des communes de Soumagne, Fléron et Beyne n’avaient pas appréciés. Didier Henrottin, président du collège de police et bourgmestre de Beyne-Heusay, avait indiqué mercredi dernier que les courses-poursuites restaient bel et bien d’actualité… sous certaines conditions. « Il faut en effet que le véhicule soit adapté et que les circonstances le justifient, mais si ces conditions sont remplies, les courses-poursuites restent évidemment une possibilité pour les agents », avait expliqué le président du collège.