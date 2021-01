Ce jeudi, suite à la fermeture de l'école du Tilleul à Loncin pour cause de Covid-19, les autorités communales d'Ans annonçaient avoir également procédé à la fermeture de l'école de Loncin toute proche en raison des "liens étroits" entre les deux établissements. En effet, un certain nombre d'enfants composant des fratries sont scolarisés dans les deux écoles... Dès lors, la procédure appliquée à l'école du Tilleul a été la même pour l'école de Loncin, à savoir qu'il a été demandé au personnel et aux enfants du primaire d'aller se faire tester au centre de dépistage de Vottem.

Ce jeudi, ce sont ainsi 110 tests supplémentaires qui ont été réalisés, dont 89 de l'école de Loncin. En soirée, on apprenait que 40 résultats étaient négatifs tandis que les 49 autres tests étaient toujours en cours d'analyse. "Mercredi déjà, vu le caractère très contagieux du variant, nous avions pris des mesures à l'école de Loncin en isolant dans des locaux séparés les élèves des fratries. Cela a peut-être permis de limiter la propagation", souligne Nathalie Dubois, échevine de l'Enseignement à Ans.

Du côté de l'école du Tilleul, 21 tests supplémentaires ont été effectués ce jeudi, certaines personnes n'ayant pas eu l'occasion de se présenter mercredi au centre de dépistage. Sur ces 21 tests, deux autres enfants ont été détectés positifs. Onze tests se sont révélés négatifs tandis que 8 résultats étaient toujours en attente.

Ce qui porte désormais à 45, dont 42 enfants, le nombre de cas positifs au sein de l'école du Tilleul! Parmi ces cas, une enseignante a été hospitalisée. Selon l'échevine, ce sont principalement de plus jeunes enfants qui sont touchés. "Certains sont asymptomatiques et d'autres présentent des symptômes de l'état grippal", a précisé Nathalie Dubois.

On attend encore les résultats des analyses qui confirmeront, ou non, qu'il s'agit du variant britannique du coronavirus.

Comme le veut la procédure, les élèves et le personnel des deux écoles sont invités à effectuer un second test 7 jours plus tard, soit les 27 et 28 janvier prochains. Si la situation sanitaire le permet, les écoles pourraient rouvrir le 1er février.