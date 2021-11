LIèGE Plus de patients Covid dans les hôpitaux liégeois qu’au pic de la 3e vague…

Sur l’ensemble des provinces de Liège et de Luxembourg, ce dimanche, il ne restait que trois lits disponibles en soins intensifs. Soit deux en province de Liège. Une situation qui, disons-le clairement, empêche tout transfert de patient(s) d’un hôpital vers un autre… Avec un taux de 18,7 % (vis-à-vis du nombre d’habitants), Liège est, au niveau des hospitalisations liées au Covid-19, l’une des provinces les plus touchées du pays ! Ce constat, c’est le Dr Philippe Olivier, directeur médical du Groupe Santé CHC, qui l’a établi lundi alors que les chiffres de contaminations au Covid-19 ne font qu’augmenter et que le Comité de concertation (Codeco) prévu le 19 novembre a été avancé à mercredi.