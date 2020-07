Liège Les chiffres repartent (légèrement) à la hausse au CHC, au CHU et au CHR.

Les chiffres récents relatifs au Covid-19 montrent donc une légère hausse des cas positifs et les craintes liées à une reprise de l’épidémie sont aujourd’hui de plus en plus grandes… Sans surprise, dans les principaux hôpitaux liégeois, cette tendance se confirme d’ailleurs mais avec une nouvelle donne : les patients positifs sont en moyenne (bien) plus jeunes que ceux détectés auparavant. Au CHU, près de la moitié a même moins de 30 ans.

Le 13 juillet dernier, vu l’évolution des chiffres, la depist-car fut à nouveau mise en service au CHU de Liège et en une semaine, le nombre de tests a effectivement augmenté avec