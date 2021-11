Afin d'augmenter le taux de couverture vaccinale de la population face au Covid-19; les cas étant en augmentation actuellement; de garantir une capacité suffisante des structures pour administrer la 3e dose "booster" aux personnes de 65 ans et plus ainsi qu'à la santé fragile et d'offrir une vaccination de proximité au plus grand nombre, la Wallonie déploie plusieurs antennes mobiles de vaccination sur son territoire.

En région liégeoise, après le campus universitaire du Sart-Tilman ce mercredi, le dispositif est installé ce jour, pour la journée, à Saint-Nicolas (à hauteur du Pavillon des libertés, 20 rue de la Libération).

L'antenne mobile de vaccination fera ensuite escale à:

- Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine): le 19 novembre, maison communale

- Sainte-Marguerite (Liège): le 20 novembre, parking public rue Sainte-Marguerite (à hauteur du n° 45)

- Droixhe (Liège): le 22 novembre, place de la Résistance

- Wandre (Liège): le 23 novembre, devant la mairie de quartier (rue de Visé 832)

- Quartier des Guillemins (Liège): les 8 et 9 décembre, esplanade des Guillemins

- Quartier des Vennes (Liège): les 12 et 13 décembre, lieu à déterminer

Les citoyens peuvent s'y présenter sans rendez-vous, de 9 h à 19 h.

A noter que les personnes qui s'y présentent pour une troisième dose devront être munies de leur invitation à la vaccination.