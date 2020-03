Elle en veut aux petits malins qui distillent de fausses infos...

Mercredi, une info est parvenue à notre rédaction. Un élève malade et souffrant du Covid-19 aurait été identifié à l’athénée Guy Lang de Flémalle avant d’être transporté d’urgence au CHU de Liège. L’info s’est répandue comme une traînée de poudre, semant la panique dans les travées de l’école. Deux coups de téléphone plus tard, il s’est avéré qu’il s’agissait d’une “fake news”.

Mais les choses n’en sont pas restées là puisque des petits “comiques” ont jugé bon de falsifier un site d’info pour annoncer cette terrible nouvelle… Pas malin, pas marrant et on en passe.

La Province, Pouvoir organisateur de l’athénée flémallois n’a pas apprécié non plus. Ainsi, ce jeudi, le collège provincial a décidé de déposer plainte contre X estimant que la diffusion de ce type d’information erronée est de nature à susciter une certaine psychose parmi la population, parmi le personnel et les étudiants de l’Athénée provincial de Flémalle Guy Lang en particulier, et à constituer un préjudice moral pour la Province de Liège, pouvoir organisateur dudit établissement.