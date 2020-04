Trois actions en matière de jeunesse vont être mises en place.



Dans le cadre de la crise liée au Covid-19, l'échevine liégeoise en charge de la Jeunesse a pris des décisions en la matière en concertation avec le Centre J et la Mado.



Dans ce cadre, trois types d’actions, reprises sous l’appellation "Question Jeunes", vont être mises en place en faveur de la jeunesse liégeoise:



1. Aide aux étudiants liégeois – consultation sur le budget

Les équipes du Centre J et de la Mado reçoivent de nombreux appels d’étudiants liégeois qui traversent ou vont traverser une situation très préoccupante.

Grâce à un subside de la Fondation Roi Baudouin, un budget a été dégagé mais bien qu’appréciable, il semble infime lorsqu’il est réparti entre les étudiants précarisés.

Afin de mieux correspondre à la réalité et de trouver les solutions les plus adéquates, il a été décidé de demander leurs avis et leurs besoins aux jeunes liégeois.

Pour ce faire, un questionnaire à destination des 16-26 ans liégeois a été mis en ligne dès ce vendredi 24 avril (https://tinyurl.com/Questions-Jeunes).



Le résultat permettra de répertorier les problèmes et les attentes des jeunes afin de mettre en place le soutien le plus adéquat.

2. Mise en place de rencontres virtuelles avec le Centre J et la Mado

Les interrogations des jeunes liégeois concernent aussi bien des questions liées à la crise actuelle que des interrogations sur leur futur.

Afin de garder le contact, de répondre aux questions mais aussi d’entendre les remarques, le Centre J et la Mado vont mettre en place des accueils virtuels.

Et ce sur des thématiques spécifiques (études, droits…), le premier rendez-vous étant fixé le jeudi 30 avril de 16h à 17h via l’application Discord.

De nombreuses informations sont disponibles sur les pages Facebook et Instagram Centre J et Mado. Les agents sont aussi à l’écoute par téléphone (04 223 00 00).

La psychologue de la Mado proposera quant à elle des moments de parole où les jeunes pourront trouver une oreille mais également des réponses et un soutien.

3. Mise en valeur du travail fait des Maisons de Jeunes liégeoises

Depuis le début du confinement, les Maisons de Jeunes liégeoises ont dû fermer leurs portes mais les activités ne sont cependant pas stoppées.

Les équipes se sont adaptées afin de maintenir le lien avec les jeunes, utilisant les réseaux sociaux pour rester en contact avec eux.



Des espaces d’accueil virtuel, des challenges sportifs, des défis et des ateliers créatifs sont proposés chaque jour.

De manière moins visible, les animateurs utilisent des applications telles que Snapchat et WhatsApp pour maintenir un lien quotidien.



Mettre en avant le travail effectué permettra à un nombre croissant de jeunes de bénéficier de ce contenu mais aussi de participer aux activités.

Des initiatives sont aussi mises en place par les agents du service Proximité de la Ville de Liège tels qu'une aide aux devoirs.



C’est un "tableau virtuel multimédia" sur lequel on peut retrouver des documents à télécharger et imprimer ou des sites à consulter.