Dans la perspective d’augmenter encore le taux de vaccination, notamment dans la population jeune, la Wallonie a décidé d’ouvrir 7 antennes fixes et mobiles de vaccination sur les sites universitaires et d’enseignement supérieur.

Les premières ouvriront leurs portes ce mercredi en marge de la rentrée académique.

A cet égard, la Vice-Présidente, Ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, et le Recteur de l’ULiège, Pierre Wolper, visiteront ce mercredi 15 septembre le centre de vaccination installé sur le campus de l’ULiège au Sart Tilman, Amphithéâtres de l’Europe (Bâtiment B4), Boulevard du Rectorat 13, 4000 Liège.

Ce nouveau centre de vaccination ouvrira du 15 au 21 septembre, du lundi au samedi inclus, de 9h30 à 19h30, avec ou sans rendez-vous. Il sera accessible à toute personne désireuse de se faire vacciner, membre ou non de la communauté universitaire.

Les vaccins Pfizer et ceux à dose unique Johnson & Johnson (uniquement pour les personnes de 41 ans et plus) seront administrés.