Depuis plusieurs jours, les centres de dépistage du coronavirus sont pris d’assaut en région liégeoise et Amay n’échappe pas à la règle, avec de longues files et parfois plusieurs heures d’attente. Ainsi, entre le 7 et le 14 septembre, "nous avons constaté une augmentation substantielle. Nous sommes passés de 52 prélèvements par jour à 98 prélèvements par jour. Au total, 230 tests ont été réalisés en une semaine sur le parking", indique l'échevin de la Santé Luc Huberty.



Pour rappel, le centre de dépistage d’Amay est une décentralisation du centre de tri du CHRH qui fonctionne en partenariat avec les médecins généralistes et les communes de Saint - Georges et d’Engis. "Notre centre de dépistage est établi devant le hall omnisports situé chaussée de Tongres (près d'une ligne de bus) et fonctionne en drive-in les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 16h. Les heures d’ouverture dépendent aussi de la disponibilité des médecins qui sont présents". Le drive est ouvert aux automobilistes, aux piétons et aux cyclistes.



Afin d’assurer une accessibilité maximale, "nous avons renforcé nos équipes". Plusieurs services (police, gardien de la paix, personnel du hall omnisports, médecins et service Santé) sont donc mobilisés pour fluidifier le trafic dans et autour du centre de dépistage.



Pour se faire dépister, le patient a besoin d’une prescription médicale avec son numéro de téléphone.



En cas de doute sur son état de santé, la commune demande de prendre contact avec son médecin traitant.



Recommandations



Voici quelques recommandations que la commune d'Amay invite à suivre :



- Si vous revenez d’une zone rouge, mettez-vous d’abord en quarantaine (quitte à vous faire dépister quelques jours plus tard) ;

- Si le parking est déjà rempli à votre arrivée, faites demi-tour et revenez à un autre moment ;

- Lorsque les stewards affichent le panneau « fermé » , ne cherchez pas à entrer (le flux à l’intérieur prendra plusieurs heures à être résorbé) ;



- Au vu de la longueur des files, prévoyez de quoi vous hydrater et de vous sustenter



- Préparez vos documents (carte d’identité, prescription médicale, ...) ;



- Imprimez votre prescription (même si vous l’avez reçu par mail) ;



- Faites attentions aux piétons qui sont sur le site ;



- Restez courtois en toutes circonstances, avec le personnel, la police et les autres patients ;



- Vous serez avertis par SMS dès obtention de vos résultats.