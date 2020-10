Après que son dépist-car ait été pris d'assaut, suite à la fermeture d'autres centres de dépistage, et avoir ainsi été contraint d'en limiter l'accès, le CHU de Liège annonce qu'une nouvelle organisation sera opérationnelle dès ce lundi au niveau des prélèvements Covid-19. Neuf sites de dépistage du CHU seront donc ouverts sur base d'une nouvelle organisation.

Pour les personnes symptomatiques (avec prescription médicale) et les patients en pré-opération et pré-hospitalisation au CHU (avec prescription du médecin du CHU de Liège): au dépist-car du Sart-Tilman, du lundi au vendredi, de 13 h à 16 h 30 . Test PCR nasopharyngé.

Il est à noter que le CHU n'assure plus les prélèvements nécessaires pour les départs à l'étranger!

Dans les autres lieux de dépistage (8 sites), ouverts du lundi au vendredi, ce sont des tests salivaires qui seront réalisés. Ces centres (Esneux, Beaufays, Chaudfontaine, Fraiture, Haccourt, Tilff, Angleur et Soumagne) sont équipés pour fournir les tests salivaires et les récupérer le lendemain. Ces tests sont destinés aux patients asymptomatiques ayant eu un contact à haut risque avec une personne Covid positive ou revenant d'une zone rouge. Ce test est à réaliser au 5e jour après le contact ou le retour de zone rouge. A réaliser à jeun, au lever et sans s'être brossé les dents. Pour se rendre dans l'un de ces centres, il faut disposer d'une prescription médicale ou d'un code SMS du tracing (16 lettres et chiffres).

Attention, le CHU signale que le QR code du Passenger Location Form et le code du Coronalert ne sont pas des codes de prescription et ne sont donc pas valables!

Les personnes d'origine étrangère qui n'ont pas de carte avec un numéro national belge doivent se rendre au depist-car du Sart-Tilman.

Comment se déroule le test salivaire? "Un kit salivaire, une fiche explicative et un sachet minigrip seront remis au patient. Celui-ci devra réaliser son test à domicile, le lendemain matin, à jeun et sans s'être brossé les dents, puis pourra ramener son test accompagné de la prescription ou du document disponible sur le site du CHU de Liège avec les données du code tracing et ce, dans le sachet minigrip fermé. Le patient doit vérifier que son numéro national et son numéro de GSM sont clairement et lisiblement indiqués. Des fiches SMS code tracing seront disponibles dans les 8 centres pour les patients qui n'auraient pas la possibilité de l'imprimer. Des boîtes contenant un sachet refermable seront disposées dans chacun des 8 centres pour ramener les tests réalisés", explique Sandra Delcourt, responsable Prélèvements - Dispatching - Corelab au département de biologie clinique du CHU de Liège.

Voici les adresses et horaires des 8 centres:

- CHU Esneux : rue Grandfosse 31-33 (un guichet aux accueils des polycliniques), de 7 h 30 à 10 h 30

- CHU Beaufays : voie de l’Air pur 133A (guichet dans la salle d'attente), de 7 h 30 à 10 h 30

- CHU Chaudfontaine : rue Hauster 9 (au fond du parking dans le domaine du Château des Thermes - guichet dans la salle d'attente), de 7 h 30 à 10 h 30

- CHU Fraiture : rue Champ des Alouettes 30 (suivre route 930 - guichet ou table d'accueil), de 8 h à 11 h

- CHU Haccourt : avenue Reine Elisabeth 26/15b (salle d'attente - fourniture par l'infirmière), de 7 h 30 à 9 h 30

- CHU Tilff : avenue des Ardennes 174 (salle d'attente - fourniture par l'infirmière), de 7 h 30 à 9 h 30

- CHU Angleur: rue Vaudrée 40 (salle d'attente - fourniture par l'infirmière), de 7 h 30 à 9 h 30

- CHU Soumagne : avenue de la Résistance 17 (accueil dans la salle d'attente), de 7 h 30 à 10 h 30

A noter que 120 tests seront disponibles par centre. D'autres centres devraient pouvoir ouvrir dans les prochains jours.