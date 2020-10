Suite à la dernière réunion de la cellule de crise provinciale, qui est composée des représentants des zones de secours, de la police fédérale et des zones de police locale, de la Défense et de la Protection civile mais aussi des représentants des 84 bourgmestres de la province de Liège, le gouverneur f.f. Catherine Delcourt a souhaité lancer une campagne de sensibilisation afin de conscientiser les citoyens aux gestes barrières pouvant diminuer le risque de transmission du Covid-19 aux personnes vulnérables.

Cette campagne de sensibilisation est lancée ce lundi 5 octobre dans l'ensemble de la province de Liège. Son objectif principal étant d’insister plus spécifiquement sur le respect d’une des 6 règles d’or en la matière qu’est l’hyper-protection de personnes plus fragiles. Les gestes barrières tels que la distance de 1,5 m, l’hygiène des mains, le port du masque sont d’autant plus importants en présence des personnes jugées le plus à risques que sont celles de plus de 65 ans mais aussi les personnes malades.



Une attention accordée aux gestes barrière intergénérationnels



En effet, ce sont elles qui encourent le plus de complications des suites d’une contamination au Covid-19. Les gestes barrières intergénérationnels doivent eux aussi faire l’objet de la plus grande attention. En cette période de rentrée scolaire et académique, une nécessaire prudence et un respect strict de l’ensemble des précautions d’hygiène et de sécurité doivent guider les contacts entre les jeunes et leurs aînés.

Durant ce mois d ’octobre, les personnes vulnérables seront conscientisées au respect des règles d’or afin de limiter au maximum les risques de contamination. La seconde catégorie de personnes qui seront conscientisées sont celles qui sont en contact avec les plus fragiles. Ces personnes peuvent facilement transporter le virus via leurs différentes activités.

Un rappel de certains gestes barrières leur sera délivré à travers différents canaux de communication permettant de toucher un maximum de citoyens. Le message qui leur sera adressé sera le suivant : " Les contacts sociaux sont possibles, et même recommandés en cette période difficile, moyennant quelques précautions facilement applicables et néanmoins efficaces face au Covid-19".

La campagne sera diffusée sur les réseaux sociaux en faisant notamment appel aux partenaires de la cellule de crise provinciale et aux bourgmestres de la province de Liège pour partager massivement les visuels et une vidéo d’animation.