Conformément aux nouvelles dispositions du Conseil National de Sécurité relatives au renforcement du port du masque, la commune d'Ans a également pris des mesures supplémentaires en vue de freiner ce qui pourrait bien être un rebond des contaminations. Il a ainsi été décidé de rendre obligatoire le port du masque dans les rues les plus fréquentées, à savoir les rues commerçantes.

Il s'agit en fait des rues anciennement soumises à horodateurs pour le stationnement. Ces rues constituent ainsi la zone formée par la rue Lambert Dewonck (portion comprise entre son carrefour formé avec la rue du Moulin et son carrefour formé avec la N3), la rue de la Station, le rond-point de la gare (et ses trottoirs), la rue de l’Yser (portion comprise entre son carrefour formé avec la rue Kerstenne et son carrefour formé avec la rue de la Station) et la chaussée du Roi Albert (portion comprise entre son carrefour formé avec la rue de la Station et le numéro 46 inclus).

Dans cette zone, le port du masque est donc désormais obligatoire pour toute personne dès 12 ans.

"D'autres rues et lieux à forte affluence pourront être ajoutés en fonction de l'évolution de la situation", souligne-t-on à la commune d'Ans.