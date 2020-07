A la suite des mesures prises jeudi par le Conseil National de Sécurité sur base des chiffres faisant état d'un possible rebond des contaminations, le collège de police de la zone de Seraing/Neupré a décidé, sur base de l'extension des prérogatives communales, de rendre obligatoire le port du masque, pour toute personne dès 12 ans, dans une série de lieux et rues. Et ce dès ce samedi, tant à Seraing qu'à Neupré vu que les deux communes sont réunies au sein de la même zone de police. Des mesures qui viennent donc s'ajouter à l'obligation déjà en vigueur de porter un masque dans les commerces, centres commerciaux et divers lieux publics comme les cinémas ou salles de spectacle.

Dès demain, donc, le port du masque sera obligatoire à Seraing et Neupré:

- dans les cimetières

- dans les parkings publics

- dans les aires de jeux et espaces verts, y compris à la mare aux joncs qui est un lieu fortement fréquenté

- au sein des bâtiments publics. Cette obligation étant valable tant pour le personnel que pour les visiteurs

- dans les rues et places commerçantes. A Seraing, ce sera notamment le cas sur l'esplanade de l'Avenir, place Merlot ou encore dans les rues principales du centre de Jemeppe

- rue Marnix à Seraing, connue pour abriter des salons de prostitution, sachant qu'il y a "beaucoup de va-et-vient"

Il a également été décidé de renforcer les contrôles policiers afin de veiller au respect de ces nouvelles mesures. On précise que la situation sera régulièrement réévaluée et que d'autres mesures pourraient être prises si cela s'avère nécessaire...