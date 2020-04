Y compris dans les maisons de repos

Depuis le premier jour de la crise , le commandement militaire de la Province de Liège prend part au grand complet à la gestion de cette dernière... En ce début de semaine, le commandement a d'ailleurs fait le point sur les aides réalisées... et à venir.

"Son personnel se relaye en permanence pour la gestion et la distribution des masques en totale collaboration avec les équipes du gouverneur. En effet, tout ce matériel est distribuée dans la foulée de sa réception, sans délais afin de combler les besoins toujours urgents de tous nos acteurs de première ligne", indique Guy Beckers, Lieutenant-Colonel au commandant militaire de la Province de Liège.

Concrètement, plus de 2240000 masques chirurgicaux, 745000 masques FFP2, 3700 salopettes, 17000 tabliers, 150000 paires de gants et 250 paires de lunettes ont été distribués à ce jour pour la Province de Liège.

"Le matériel fourni par le fédéral est acheminé par la Défense vers les différentes provinces. La Défense a fourni et installé un container douches au profit des SDF et leur a livré 100 couvertures et 100 matelas. Un respirateur a été fourni par la Défense à l'hôpital de Malmedy".

Qui plus est depuis ce 20 avril, la Défense est également présente dans les maisons de repos, en renfort... Ce 20 avril, un cuistot a été envoyé en renfort au Doux Séjour ( à Herstal) et 7 personnes du corps médical ont été envoyées en renfort de la maison de repos Saint-Joseph de Liège.

Ce mardi, 2 personnes du corps médical et un aide cuisinier ont été envoyés à la maison de repos Le Tilleul d'Edouard de Liège.

"La Défense prend à cœur d'aider au maximum de ses moyens notre population en essayant de répondre au mieux aux demandes des autorités civiles qui gèrent cette crise".