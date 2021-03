Malgré les 22 jours de fermeture imposés lors du premier confinement et les mesures liées à la crise, ce sont 228,5 milliers de tonnes de déchets qui ont été collectées dans les 49 recyparcs d’Intradel, ce qui ne représente qu’une diminution de 2 % par rapport à 2019. On a comptabilisé 7 642 visites (- 17 %) mais les visiteurs ont globalement apporté plus de déchets lors de leurs passages. Par ailleurs, en 2020, on a constaté une très nette hausse des plaintes pour agression sur des préposés (221 au total, soit une augmentation de 20 %)… tout comme une augmentation des plaintes émanant d’usagers et relatives à l’attitude des préposés (91 plaintes, soit + 107 %). Le climat d’anxiété lié à la crise est pointé du doigt.