A l'issue du testing qui a été réalisé mercredi auprès des élèves et du personnel de l'école du Tilleul à Loncin, pas moins de 40 enfants et 3 adultes ont été testés positifs sur les 266 tests ayant été réalisés au centre de dépistage de Vottem! Ce qui vient donc s'ajouter aux 12 cas précédemment décelés au sein de cette école, dont une enseignante qui a été hospitalisée.

Cette situation a mené les autorités communales, sur base de l'avis d'experts, à procéder également à la fermeture de l'école de Loncin en raison des "liens étroits" entre ces deux établissements de Loncin ("maillages importants"). L'école de Loncin accueille habituellement 268 enfants. Comme pour l'école du Tilleul, le personnel de l'école de Loncin ainsi que les élèves du primaire sont invités à aller se faire tester au centre de dépistage de Vottem.

Pour rappel, l'école du Tilleul à Loncin a été fermée mercredi en raison "d'une propagation exponentielle" du Covid-19 au sein de l'établissement et ce, en très peu de temps. Tout a commencé lorsqu’une enseignante de l’école du Tilleul a eu connaissance, fin de semaine dernière, du résultat positif de son test Covid. Le lundi qui a suivi, six élèves de sa classe étaient absents et cinq autres ont quitté l’école en cours de journée. Cette classe n'était pas la seule à avoir été touchée sachant qu’un élève contaminé compose une fratrie et qu’ils sont tous scolarisés dans l’école. Les parents ont alors fait tester les autres enfants, qui se sont révélés positifs à leur tour…

La fermeture de l'école du Tilleul était prévue jusqu'au 29 janvier. Vu la situation, il n'est pas à exclure qu'elle soit prolongée...

L'échevine de l'Enseignement à Ans, Nathalie Dubois, a confirmé qu'il s'agit d'une forme de variant. Il pourrait s'agir du variant britannique mais des analyses doivent le confirmer.