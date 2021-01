Une hausse des hospitalisations est observée ces derniers jours au CHU de Liège et au sein du groupe santé CHC. Au CHR de la Citadelle, on s'attend clairement à une augmentation. Alors qu'une troisième vague de la pandémie de Covid-19 est redoutée à la suite des vacances de Noël, on observe en ce début de semaine une légère augmentation des hospitalisations pour Covid-19 au sein du groupe santé CHC et au CHU de Liège.

Pour le CHC, on dénombre 29 patients, dont 12 aux soins intensifs, alors qu'on n'en comptait plus que 17, dont 5 aux soins intensifs, vendredi dernier. Sur ces 29 patients, 21 (10 aux soins intensifs) sont hospitalisés à la clinique du MontLégia. On y précise toutefois que c'est un peu tôt pour dire si une nouvelle tendance à la hausse pourrait s'observer.

Au CHU de Liège, on dénombre 49 patients Covid-19, dont 13 aux soins intensifs. "En guise de comparaison, on en relevait 46 vendredi dernier, 38 lundi dernier et 36 le vendredi précédent", souligne-t-on au CHU de Liège.

Enfin, au CHR de la Citadelle à Liège, c'est un effet yo-yo qui est observé. "Sur les dix derniers jours, notre pic a été atteint vendredi dernier avec 31 cas Covid suspects et confirmés pour ensuite redescendre. A ce jour, on compte 24 patients Covid mais nous nous attendons à une remontée", précise-t-on au CHR de la Citadelle, où l'on évoque trois raisons à cette hausse attendue.

"D'une part, le retour des vacances qui a dû se produire le 2 ou 3 janvier. Nous sommes donc plus ou moins dix jours après. Ensuite, les chiffres nationaux de contaminations qui remontent et enfin, les chiffres de nos centres de testing où la positivité est en progression constante depuis de nombreux jours", ajoute-t-on à la Citadelle.