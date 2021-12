Baelen, dans l’histoire du coronavirus en Belgique, restera la commune du "premier wallon" (du moins officiellement), avec un citoyen détecté positif au Covid le 2 mars 2020. Baelen, depuis ce lundi, est aussi la première commune à écrire officiellement aux gouvernements wallon et fédéral pour réclamer "un virage nécessaire", "des réformes structurelles" et l’arrêt "des mesures actuelles, qui, si elles ont pour certaines un effet direct sur les taux de contamination, créent d’énormes dégâts collatéraux dans la société, le plus inquiétant étant peut-être la polarisation excessive que nous observons".