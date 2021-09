Liège On le sait, la crise Covid a impacté fortement l’activité de nombreux travailleurs, nombre de personnes ont été mises en chômage temporaire "Covid", des étudiants ont perdu leurs ressources et vu leurs frais augmentés en raison de la numérisation des cours… et cela a des conséquences sur les budgets des personnes et des familles, notamment en cette période de rentrée scolaire.

Les CPAS ont quant à eux reçu des moyens pour venir en aide aux personnes qui se trouvent dans ces situations. Au CPAS de Liège, sur base d’une analyse de l’état de besoin, un travailleur social étudie, avec chaque personne qui contacte la cellule Covid, la situation particulière de chacun afin d’observer dans quelle mesure le CPAS peut les aider.

À ce jour, près de 5000 personnes ont déjà pu bénéficier d’une aide de la Cellule Covid. Le CPAS invite donc toute personne en difficulté et qui se retrouve dans les quelques lignes ci-dessus à prendre contact avec la Cellule COVID au numéro gratuit 0800/43 008 (du lundi au vendredi de 9 à 16 h 30).