Lundi en fin de matinée, la direction Liège-Verviers a décidé que l'espace-TEC de Rocourt serait malheureusement fermé dès aujourd’hui et ce, jusqu’à nouvel ordre. Cette décision intervient dans le cadre des mesures Covid.

Pour tout renouvellement des titres de transport, l’E-SHOP et les SELF sont à disposition 7j/7 et 24h/24. "Nous vous rappelons, d’ailleurs, qu’un SELF est disponible juste en face de l’ESPACE TEC de Rocourt", indique-t-on à la direction.

Les Espaces TEC de Jemeppe, Guillemins, Saint-Lambert, Robermont, Verviers et Eupen restent bien ouverts, selon l’horaire habituel (8h30 – 17h).