Comme annoncé, le Drive-in dépistage Covid-19 du CHBA sera de nouveau accessible à partir de lundi prochain. Cette réouverture s'accompagnera toutefois de nouvelles modalités pratiques. Elles auront pour but d’éviter l’afflux massif de voitures aux abords de l’hôpital, troublant l’ordre public et la quiétude des riverains, d’éviter le temps d’attente interminable en voiture et le risque de déception d’arriver trop tard, d’éviter une surcharge de notre laboratoire et garantir un temps d’obtention des résultats les plus brefs possibles.

COMMENT BENEFICIER D’UN TEST PCR ?

- SUR RENDEZ VOUS UNIQUEMENT

- Les RDV SE PRENNENT UNIQUEMENT PAR TELEPHONE AU 04.338.77.77. Le call center sera accessible dès ce jeudi 22/10 du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30. Le CHBA remercie d’avance les citoyens pour leur patience et leur compréhension.

- Le Drive-in sera ouvert du lundi au vendredi de 12h30 à 16h30 à partir de ce lundi 26/10. Fermé le week-end.

- Drive in accessible aux piétons

- Infos pratiques : Se présenter le jour de son rdv avec son SMS de confirmation, sa carte ID et 3 vignettes de mutuelle. Il est important de respecter scrupuleusement l’heure du rendez-vous afin de fluidifier un maximum l’organisation de la journée. Pour les personnes ne possédant par de GSM , une vérification sur la liste nominative sera procédée. Aucun test PCR ne sera réalisé sans rdv .

QUI PEUT BENEFCIER D’UN TEST PCR ?

- Uniquement pour personnes symptomatiques avec prescription médicale.

Les contacts à haut risque asymptomatiques et les voyageurs en provenance de zones rouges (considérés comme "à haut risque" par le formulaire d'auto-évaluation) ne seront temporairement plus testés, et ce jusqu'au 15/11/2020.

· Toute personne de ≥6 ans (contact à haut risque ou non) qui développe des symptômes possibles de COVID-19 doit être testée.

· Les tests préventifs qui ne font pas partie des indications (par exemple, à la demande du patient, à la demande de l'employeur, contact à haut risque asymptomatique qui n'est pas un professionnel de santé, contact à faible risque) ne peuvent pas être effectués tant que la capacité de test est sous pression.