Lorsque l’on parle des conséquences économiques du Covid, on pense immanquablement à l’Horeca, aux métiers de contacts voire à l’événementiel. Pourtant, d’autres secteurs souffrent également de manière intense de la crise sanitaire.

C’est notamment le cas de la construction… même si, dans ce secteur, les difficultés remontent à plusieurs années déjà.

En région liégeoise, au niveau de l’évolution du nombre total d’employeurs, on constate une tendance à la baisse depuis 2018. La pandémie a encore amplifié l’érosion… Au 2e trimestre 2020, avec 2 574 employeurs, on observe une baisse de 2,6 % du nombre d’employeurs par rapport au trimestre précédent, soit la baisse la plus forte observée depuis 2016.

Deux problématiques

Cette tendance à la baisse se ressent, logiquement, dans les chiffres relatifs au nombre de travailleurs qui, durant la même période, sont passés de 16 659 à 16 289 personnes, soit une diminution de 3,1 %, ce qui en fait la diminution, là aussi, la plus forte depuis 2016.

Les données ne sont pas plus positives lorsque l’on regarde le nombre total de jours prestés par année : c’est une chute vertigineuse. Ainsi, au 2e trimestre 2020, leur nombre diminue de 30 % par rapport à la même époque en 2019.

Les effets de la pandémie se sont également fait largement sentir chez les intérimaires où leur nombre a diminué de 42 % par rapport au 2e trimestre de 2019.

Au niveau de l’évolution du nombre de jours travaillés, on constate que la courbe suit de près l’évolution du nombre d’ouvriers intérimaires. Au T2 2020, leur nombre a baissé de 55 % par rapport au T2 2019.

La situation est telle que bon nombre d’entreprises liégeoises éprouvent actuellement des difficultés de trésorerie et ce d’autant plus que l’année 2020, si elle est très éprouvante, fait suite à plusieurs années très difficiles pour le secteur.

C’est qu’en province de Liège, comme partout ailleurs en Belgique, le secteur est confronté à deux problématiques majeures.

Il y a évidemment le problème de la rentabilité où, pour obtenir un marché, il faut sans cesse rogner sur les marges bénéficiaires. Vu la concurrence étrangère et les prix pratiqués par certaines entreprises, ces marges, même nulles, ne permettent plus d’obtenir des marchés.

On voit alors exploser le nombre de travailleurs détachés ce qui induit peut-être la seconde difficulté du secteur, celle de la main-d’œuvre. Elle est de plus en plus difficile à trouver tant les jeunes ne semblent plus intéressés par ce domaine d’activité.

Bref, la situation est critique. La reprise économique est attendue avec impatience par bon nombre d’entreprises, en espérant qu’il ne sera pas trop tard.