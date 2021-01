Face à la crise sanitaire et à son impact sur les revenus et les conditions de vie des personnes, les différents pouvoirs ont mis des aides supplémentaires en place. "Cependant, nous ne sommes pas égaux dans la connaissance de nos droits, ni face à la complexité administrative", regrette la conseillère communale liégeoise Vert Ardent, Véronique Saal. Celle-ci émet donc une une proposition qui sera débattue au prochain conseil communal, lundi prochain.

"Si les Liégeois.es ne viennent pas à leurs droits, faisons en sorte que leurs droits viennent à eux ! À Grenoble, depuis le premier confinement, une caravane des droits fait le tour des quartiers. Deux travailleurs sociaux et deux employés administratifs s’en servent pour informer les habitants du quartier des aides mises en place et de commencer avec eux les démarches administratives nécessaires. La Ville de Liège pourrait-elle prévoir un tel service ?" On attend la réponse de la ville.