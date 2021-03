Au-delà des règles de sécurité sanitaires élémentaires et indispensables qui restent d’application, voici comment accéder à votre recyparc en toute sécurité pour vous et pour les préposés :

- Les préposés scanneront la carte d’identité sans la manipuler ;

- Nombre maximum de véhicules admis : 1 par grand conteneur utilisé;

- Deux personnes avec masque maximum par véhicule ;

- À l’accueil, un seul usager (s’ils sont 2) est autorisé à sortir du véhicule pour permettre le contrôle des apports ;

- L’accès au local d'accueil est interdit ;

- Les préposés ne pourront aider au déchargement/à la manipulation des déchets ;



Toutes les autres règles d’accès « normales » restent d’application. Il est conseillé de reporter les visites non urgentes/nécessaires (vu les risques de files/saturation) et de se renseigner sur l'accessibilité des recyparcs/conteneurs avant chaque visite.





En raison des règles annoncées par le gouvernement fédéral, l'intercommunale de gestion des déchets craint une affluence accrue de visiteurs dans les recyparcs (avec l’effet conjugué des vacances de printemps et d’une météo favorable).