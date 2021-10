Crash d’un véhicule entre Vieuxville et Bomal: le conducteur volatilisé Liège La Rédaction © dépannage du Condroz

Dans la nuit de mardi à mercredi, une voiture a fait une terrible embardée sur la N86, entre Vieuxville et Bomal. Les pompiers et la police ont découvert le véhicule accidenté en plein milieu de la route, sans plus personne sur place.