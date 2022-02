Le quartier Marexhe a terminé sa mue après dix années de travaux de revitalisation. Parmi les réalisations, l’Espace Marexhe qui a vu le jour en 2018 comprend un boulodrome flambant neuf, la nouvelle maison de quartier, un parc de détente, un parking souterrain, mais aussi le bâtiment dit de la Conciergerie.

Bâtiment de logement, entièrement rénové, il est pensé à l’origine dans une fonction de conciergerie, et donc comme support technique dans la gestion des salles attenantes. La Ville souhaite aujourd’hui y accueillir une résidence d’artistes en vue de proposer des animations dans le quartier et plus loin.

"Nous avons souhaité que cette infrastructure puisse être dédiée plus directement à l’activité culturelle et artistique. Notre projet vise donc à doter notre commune d’un outil pérenne d’aide à la création et aux artistes, et la volonté de la Ville de Herstal est de soutenir ce secteur, d’autant plus que celui-ci figure parmi les plus touchés par la pandémie du coronavirus", explique Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre ff de Herstal.

Soutenir la création

Il s’agit ainsi pour la Ville de soutenir la création "en mettant des artistes dans des conditions optimales à la création", stimuler les échanges entre ceux-ci et entre disciplines, mais aussi de faciliter la diffusion par l’utilisation des salles attenantes et jardins alentour, "mais aussi la place des Demoiselles et le nouveau tiers-lieu de la gare. Nous pouvons proposer des lieux de diffusion qui mettent les œuvres en valeur, et peuvent accueillir des publics dans de bonnes conditions".

La volonté est aussi d’aider les jeunes artistes émergents par la mise à disposition de logement, ou encore de contribuer à la médiation culturelle : "Nous voulons favoriser la découverte du processus de création aux citoyens, avec une mise en relation avec les artistes hébergés."

L’outil pourra également être proposé à des opérateurs culturels de Liège et des environs, "qui doivent ponctuellement loger, pour des périodes de moyenne durée, des artistes et travailleurs culturels se produisant dans leurs institutions". Entre dix et douze lits pourraient ainsi être mis à disposition d’artistes.

Un partenariat

Pour mener à bien ce projet, la Ville de Herstal s’est associée à l’ASBL la Chaufferie Acte 1, incubateur d’entreprises culturelles et créatives actif depuis 2014 dans la région.

Lieu de résidence et de création durable, accompagnement structuration et production, au cœur de Liège (quartier Saint-Léonard), la Chaufferie Acte 1 (LCA1) accompagne les parcours professionnels et les projets présentant un caractère singulier et innovant en arts vivants, encourage les mises en réseaux, crée des ponts avec les institutions et les publics, favorise un accès au financement, pour s’ancrer de manière durable.

Le conseil communal réunit ce lundi soir a voté à l’unanimité la convention de mise à disposition du bâtiment par la Ville à l’ASBL Chaufferie Acte 1.