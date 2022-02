Des repas plus sains, plus équilibrés et composés d’aliments locaux dans les crèches et les écoles… c’est une requête émise à de nombreuses reprises par certains élus politiques, Vert Ardent et Vega notamment, mais aussi par de nombreux Liégeois, soucieux de donner une alimentation saine à leurs enfants. Depuis plusieurs années déjà le débat est sur la table des autorités communales mais, pour des raisons de coût notamment, la Ville s’y était toujours refusée… avant que les discours ne changent et que les opportunités (en matière de fournitures et de quantités notamment) permettent d’envisager cette option.

Programme européen

Ce vendredi, la Ville vient de franchir un cap important dans cette problématique puisqu’elle a annoncé ni plus ni moins être en mesure d’offrir une alimentation 100 % bio et locale à ses écoles et ses crèches en 2024. Promesse est faite donc et c’est en adhérant au programme européen "BioCanteens" que cette ambition doit être rencontrée.

"Le programme européen "BioCanteens#2" rassemble les villes de Liège, Mouans-Sartroux, Gavà et Wroclaw. Il a pour objectif d’échanger et de partager des expériences et des compétences en matière de distribution de repas scolaires durables", a annoncé le Collège ce vendredi. "Dans ce cadre, la Ville de Liège recevra, du 7 au 10 février, ses partenaires européens pour de multiples échanges".

Concrètement, La finalité du projet BioCanteens est de parvenir à une alimentation saine, bio et locale dans les cantines de la Ville "grâce à des actions collectives et partenariales. Ce changement est en réalité le point de départ vers une transition alimentaire systémique sur le territoire liégeois".

Avantage du programme européen : couvrir par un subside toutes les dépenses liées à l’accueil des villes partenaires.

Cette ambition s’inscrit par ailleurs dans une démarche déjà initiée à la Ville puisque l’intercommunale Isosl, en charge de fournir les repas, a déjà adapté son offre "en intégrant des aliments bio et locaux et en modifiant une partie de ses marchés publics. Elle a également lancé un projet pilote autour de 9 écoles communales, a élaboré une application mobile pour faciliter la prise de commande de repas par les parents et a réalisé des pesées pour identifier les sources de gaspillage alimentaire".