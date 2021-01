Deux chevreuils dépecés ont été découverts lundi matin à Crisnée, a informé le bourgmestre Philippe Goffin. Compte tenu de la multiplication de ces actes, la commune a décidé de porter plainte.

Les deux cadavres ont été retrouvés en pleine nature à proximité du bassin d'orage de Kemexhe. Un acte d'incivisme qui se répète ces dernières semaines dans la commune de Crisnée. "En l'espace d'un mois, nous avons dû faire appel à trois reprises au Clos d'équarrissage de Ciney pour l'enlèvement de cadavres de chevreuils, moutons et sangliers souvent vidés de certains de leurs organes et abandonnés sur le domaine public. C'est un manque de respect total et ce sont d'autres personnes, les ouvriers communaux, qui doivent nettoyer. Ce comportement est intolérable et la commune va tout faire pour le combattre", souligne le député-bourgmestre.

Excédée par la récurrence de ces macabres découvertes, la commune de Crisnée a porté plainte auprès de la zone de police de Hesbaye. "Mettre la main sur les coupables sera compliqué mais peut-être qu'un jour, une personne sera prise en flagrant délit. Nous voulons envoyer un signal clair car rien ne justifie de tels agissements et ce manque de respect", conclut Philippe Goffin.