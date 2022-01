Les personnes qui utilisent un fauteuil électrique se retrouvent souvent face à certaines difficultés. Que ça soit au niveau du déplacement sur la voie publique ou de la manipulation du fauteuil. Jusqu’à présent, il n’existait aucune formation pour leur apprendre à se déplacer en toute sécurité avec cette aide à la mobilité motorisée. C’est pourquoi l’ASBL Fedemot a, aujourd’hui, mis en place une piste de formation USAMM (Utilisation sécuritaire des aides à la mobilité motorisée) dans un local situé à Crisnée.

Créé en 1999, Fedemot a pour objectif, au départ, l’information et la prévention sur l’usage du deux-roues motorisé. "Mais il y a trois ans, nous avons rencontré Laura, une jeune femme qui se déplace en fauteuil électrique. Et sa maman souhaitait qu’elle puisse l’utiliser correctement. On s’est donc rendu compte que ces personnes étaient livrées à elles-mêmes et ça nous a pris aux tripes", explique Jean-Marie Jorssen, le directeur de Fedemot.

Augmenter l’autonomie

L’ASBL est donc rentrée en contact avec le Centre neurologique et de réadaptation fonctionnelle de Fraiture afin de mettre en place des formations destinées aux personnes se déplaçant en fauteuil électrique. Et le CNRF y a tout de suite adhéré. "On s’est rendu compte que lorsque les personnes obtenaient une aide motorisée, elles ne savaient pas optimaliser son usage car, entre autres, elles ne sentent pas en sécurité", explique Amélie Fortemps, ergothérapeute au CNRF de Fraiture.

Ces formations ont rencontré un véritable engouement auprès des bénéficiaires. "La quasi-totalité de nos patients à Fraiture mais aussi une partie des patients du centre de revalidation d’Esneux et les affiliés de la Ligue de la sclérose en plaques ont déjà pu recevoir cette formation." Un apprentissage qui s’est avéré très bénéfique pour les participants. "Nous avons réalisé une petite enquête en interne et nous avons constaté que les fréquences de sorties des PMR étaient en augmentation, de même que leur autonomie." © YB

Des obstacles reproduits

Une sécurité supplémentaire

Aujourd’hui, grâce à la piste d’apprentissage aménagée à Crisnée, ces formations vont donc pouvoir "s’exporter" en dehors du CNRF., précise Thierry Verstraeten, le formateur. Très concrètement, la piste reproduit une série d’obstacles auxquels les PMR peuvent être confrontés.Pour réaliser cette piste, l’ASBL a déboursé 20000€. Un montant qui comprend aussi l’achat de deux fauteuils électriques.précise Jean-Marie Jorssen.