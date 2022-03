Après les révélations de nos confrères de la RTBF et du Vif selon lesquelles le parquet de Liège aurait ouvert une information judiciaire au sujet du projet de reconversion du site du Val Saint-Lambert à Seraing (Cristal Park), le PTB réclame la convocation en urgence d'un conseil communal extraordinaire ce vendredi. "Pour prendre des mesures afin de garantir la transparence, de récupérer l’argent public, les terrains et le patrimoine immobilier ainsi que des mesures pour interdire la construction de logements et de bureaux dans la forêt ou dans les prairies du site", indique Damien Robert, chef de groupe PTB à Seraing.

Ce dernier est régulièrement intervenu sur le sujet, au cours des derniers mois, afin de mettre en avant certaines inquiétudes et réclamer des explications. Des éclaircissements que les groupes Ecolo et MR, bien que ne défendant pas forcément les mêmes positions, demandent également. Pour sa part, le PTB n'a cessé de s'étonner des sommes d'argent importantes investies par le public alors que rien, à ce jour, n'est sorti de terre... Près de 40 millions d'€, selon le PTB... Lors du dernier conseil communal de Seraing, un chiffre officiel a enfin été cité. L'échevine Laura Crapanzano, représentante de la ville de Seraing au sein du conseil d’administration d'Immoval, a en effet évoqué la somme de 30 millions d’€ émanant du public. Et de justifier l’utilisation de cet argent pour des études, le rachat de bâtiments et des travaux de réaménagement.

Par ailleurs, Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement wallon, demandera qu'un débat d’actualité s'y tienne dans les plus brefs délais à ce sujet.

Le PTB local précise qu'il enquête sur le dossier Cristal Park depuis 2012. Cette année-là, Damien Robert s'était inquiété "du montant dérisoire" prévu par le compromis de vente signé entre la ville de Seraing et Immoval, soit un prix fixé à 2,5 € du mètre carré. "Le bourgmestre socialiste de l’époque, Alain Mathot, avait rétorqué, devant les caméras de RTC, que le prix fixé était logique car les terrains étaient en pente... Aujourd’hui, c'est avec satisfaction que je constate que la justice a entamé une procédure dans ce dossier et que celle-ci concerne notamment l’évaluation du prix des terrains", relève-t-il.