Comme annoncé dans notre édition de ce vendredi, il y aura bien un conseil communal extraordinaire à Seraing, ce samedi, au sujet du Cristal Park. Il s'agit de ce projet de reconversion du site des cristalleries du Val Saint-Lambert pour lequel le parquet de Liège a ouvert une information judiciaire pour corruption! La justice cherche, notamment, à déterminer si, comme le prétendent certaines informations, la valeur des terrains vendus par la ville de Seraing à Immoval, la société chargée de développer le projet Cristal Park, n'a pas été sous-évaluée.

Voilà plusieurs mois que le sujet Cristal Park s'invite au conseil communal de Seraing. Le PTB n’a cessé de s’étonner des sommes d’argent importantes investies par le public alors que rien, à ce jour, n’est sorti de terre… Près de 40 millions d’euros, selon le PTB… La version officielle, entendue lors du dernier conseil communal de Seraing, fait état de 30 millions d'euros émanant du public. Selon les explications apportées par la Ville, cet argent a été utilisé pour financer des études, le rachat de bâtiments et des travaux de réaménagement. Le PTB dénonce également la construction de logements et bureaux dans les bois.

Du côté des autres groupes d'opposition (Ecolo et MR), on reste favorable à la reconversion du site pour l'enjeu en termes de retombées économiques et sociales que cela peut représenter mais tout en veillant à préserver "I'essentiel des zones boisées", pour le MR, et "sans de nouvelles constructions sur des terrains vierges" pour Ecolo. "Le dossier demande une pause, le temps que la procédure judiciaire soit terminée et le projet revu", a déclaré jeudi Paul Ancion, chef de groupe Ecolo au conseil communal de Seraing, alors qu'il annonçait suivre la demande du PTB en vue de la convocation d’un conseil communal extraordinaire au sujet du Cristal Park.

Quant au MR, il n'a pas suivi la demande de convocation d'un conseil extraordinaire. Bien que les conseillers MR réaffirment leurs inquiétudes dans ce dossier, notamment face à "l'absence totale de maîtrise par le collège communal", ils estiment que l'urgence n'est pas justifiée. "Si les articles de presse parus ces derniers jours quant à l’existence d’une information judiciaire ne nous rassurent pas, nous ne voyons pas en quoi ils justifient la convocation d’un conseil communal dans un délai de 48 heures alors même que le dossier a largement été abordé il y a dix jours et le sera très certainement encore lors du conseil du 25 avril prochain", relèvent les conseillers MR.

Un conseil communal peut être convoqué par au moins un tiers des conseillers communaux en fonction. Ce qui est le cas PTB et Ecolo réunis. "Le délai de convocation est, sauf urgence particulière, de 7 jours. Aucune urgence particulière ne justifie en l’espèce un délai de 48 h, sauf peut-être le départ en vacances de certains élus PTB...", poursuit le MR.

Ce conseil communal extraordinaire a ainsi été convoqué ce samedi 2 avril à 13 h. Après l'admission de l'urgence, le deuxième et dernier point de l'ordre du jour porte sur le dossier Cristal Park.

A voir donc, comme cela est soulevé par le MR, si l'urgence sera acceptée...