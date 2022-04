SERAING C’est ce que souhaitent le PTB et Ecolo. Il pourrait se réunir samedi...

Après les révélations selon lesquelles le parquet de Liège a ouvert une information judiciaire au sujet du projet de reconversion du site du Val Saint-Lambert à Seraing (Cristal Park), le PTB a réclamé la convocation en urgence d’un conseil communal extraordinaire.

"Pour prendre des mesures afin de garantir la transparence, de récupérer l’argent public, les terrains et le patrimoine immobilier ainsi que des mesures pour interdire la construction de logements et de bureaux dans la forêt ou dans les prairies du site", indique Damien Robert, chef de groupe PTB à Seraing.

Ce dernier est régulièrement intervenu sur le sujet, au cours des derniers mois, afin de mettre en avant certaines inquiétudes et réclamer des explications. Des éclaircissements que les groupes Ecolo et MR, bien que ne défendant pas forcément les mêmes positions, souhaitent également. Pour sa part, le PTB n’a cessé de s’étonner des sommes d’argent importantes investies par le public alors que rien, à ce jour, n’est sorti de terre… Près de 40 millions d’euros, selon le PTB… La version officielle, entendue lors du dernier conseil communal de Seraing, fait état de 30 millions émanant du public. Selon les explications apportées par la Ville, cet argent a été utilisé pour financer des études, le rachat de bâtiments et des travaux de réaménagement.