SERAING Le MR estime que la Ville, actionnaire d’Immoval, doit reprendre le dossier en main.

C’est un peu comme le grand méchant loup, à force de ne pas le voir, on finit par ne plus y croire… Du Cristal Park, cet énorme projet de reconversion du site du Val Saint-Lambert, on en parle mais depuis toutes ces années, on ne voit pas grand-chose bouger… Et on ne peut pas dire que les déclarations de l’échevine Déborah Géradon, s’exprimant au nom du collège communal en décembre dernier, auront laissé place à un débat serein… Au point d’assister, ce lundi soir lors du conseil communal de Seraing, à un déballage de points de vue allant dans tous les sens…

Faut-il, comme le préconise le PTB, tout abandonner ? Tirer un trait sur ce projet souvent qualifié de "bling bling" et présenté comme porteur d’emplois ? Le bourgmestre de Seraing, Francis Bekaert, a encore rappelé que l’on table sur près de 900 emplois sur le site…

Pour Ecolo, le projet Cristal Park est carrément devenu obsolète, non seulement parce que la population exprime toujours plus son opposition à la construction de logements dans des zones vertes, des zones boisées mais aussi parce que le Covid-19 a imposé le télétravail, qui a tendance à se généraliser au sein des entreprises, et donc réduit le besoin de bureaux… Et de réclamer qu’un audit soit réalisé par un organisme indépendant afin "d’appréhender tous les aspects positifs et négatifs, passés et actuels" du projet Cristal Park.

Besoin de recettes…