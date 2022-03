Depuis plusieurs mois, il ne se déroule pas un conseil communal sans qu’il ne soit question, d’une manière ou d’une autre, du projet Cristal Park et de la société immobilière Immoval censée mettre en œuvre la reconversion du site du Val Saint-Lambert… Censée, en effet, car depuis le temps qu’il est question de ce projet, il est un fait qu’on ne voit pas grand-chose se concrétiser...

Et ce ne sont pas les débats stériles au conseil communal qui peuvent aider à y voir clair… C’est bien simple, depuis que le collège communal a annoncé, en décembre 2020, son intention de s’opposer à la création de logements dans les bois pour ensuite faire rapidement volte-face, face à une logique de rentabilité du projet mise en avant par Immoval, on a vraiment l’impression que le collège communal de Seraing ne maîtrise pas la situation… Étonnant, tout de même, sachant que la ville de Seraing est actionnaire d’Immoval…

Du côté de l’opposition, on ne cache pas son incompréhension, son agacement à ne pas obtenir de réponses aux questions posées, souvent les mêmes d’ailleurs… Si bien que ce lundi soir, il a, à nouveau, été question de ce nébuleux projet, chacun des groupes de l’opposition ayant fait inscrire une interpellation à l’ordre du jour.

Sans grande surprise, du côté du PTB, Damien Robert a, une fois de plus, crié au vol d’argent public… " Presque 40 millions d’€ d’argent public ont été investis, via la Ville, la Province, Cogep, NEB, Ogeo Fund, l’intercommunale Ecetia, Meusinvest, la Région wallonne et les fonds Feder, dans l’aménagement du Val Saint-Lambert et les sociétés lmmoval et Valinvest qui sont censées développer le projet Cristal Park. À ce jour, hormis l’aménagement du château, de l’abbaye et le gros œuvre de trois bâtiments des cristalleries, rien n’est sorti de terre ", répète-t-il inlassablement.

Quid des bureaux ?

Pour Ecolo, Paul Ancion est revenu sur cette demande de permis pour la construction de bureaux déposée à l’administration communale, sur des terrains appartenant à La Maison sérésienne, et pour laquelle l’échevine Laura Crapanzano, ayant remplacé l’échevine Déborah Géradon au sein du conseil d’administration d’Immoval, a affirmé ne pas être au courant des logements à construire " dans les bois du Val, non loin du château et du mur d’enceinte de l’abbaye ".

Quant à Fabian Culot, alors qu’il disait jusqu’ici soutenir le projet de reconversion du site du Val Saint-Lambert, tout en préservant notamment I’essentiel des zones boisées, " parce qu’il revêt un enjeu essentiel pour le développement économique et social de la ville de Seraing ", il manifeste dorénavant son impatience, allant même jusqu’à déclarer que le MR ne soutiendra plus à l’avenir le moindre point relatif au Cristal Park tant qu’il n’y voit pas plus clair et que le projet n’est pas revu…

" C’est aujourd’hui un constat d’échec qu’il faut dresser, a-t-il lancé. L’intervention de I’lmmobilière publique a certes été évoquée mais aucun élément ne permet aujourd’hui de fonder la pertinence de son intervention éventuelle ni d’objectiver la hauteur des moyens qu’elle pourrait apporter. Tous les candidats investisseurs qui marquent un intérêt finissent par renoncer, lassés et fatigués par les difficultés qu’il y a de comprendre la situation exacte d’lmmoval, les réelles intentions de la Ville ou des structures qui en dépendent "…

Devant une telle méfiance, Pierre Grivegnée, l'administrateur délégué d'Immoval a aonnoncé sa démission aux conseillers.