Esneux Comme nous l’annoncions en ce début de semaine, la cellule de crise de la Croix Rouge se retire du centre Croix Rouge de Méry. Ce jeudi soir, lors du conseil communal, les autorités locales ont toutefois fait savoir que le centre serait repris par la Commune et le CPAS, l’endroit étant devenu "un lieu essentiel pour beaucoup d’habitants". L’objectif est donc de "continuer à venir en aide aux sinistrés et, à terme, aux personnes dans le besoin. L’allocation d’un nouveau budget par la Croix Rouge permettra d’y engager du personnel et d’y développer plusieurs projets, dont des permanences du CPAS et du Plan de Cohésion Sociale, mais aussi un Espace Public Numérique, des ateliers bien-être et de l’aide alimentaire", a fait savoir la bourgmestre Laura Iker. M.B.