L’année 2021 restera particulière pour les équipes de la Croix-Rouge de Belgique qui, depuis cinq mois déjà, sont au chevet des sinistrés des inondations. En outre, depuis l’activation du plan hivernal, le 1er novembre, les équipes sont continuellement sur le terrain pour aider les plus précarisés. Et durant les fêtes, la Croix-Rouge de Belgique annonce aussi une présence renforcée et des actions particulières, y compris pour les sinistrés…

En effet, l’organisation est toujours présente sur l’ensemble de la zone sinistrée, avec 22 points d’accueil chauffés qui sont aussi des lieux d’échange, de convivialité et de distribution de repas. 1,2 million de repas ont été distribués depuis le mois de juillet.

À Noël, sur le terrain…

À Pepinster, un foodtruck sucré sera présent le 25 décembre à midi place Piqueray et distribuera des desserts à 250 personnes, le 1er janvier, le foodtruck sera salé et proposera de la choucroute à 350 personnes. À Theux : le point d’accueil sera ouvert les 24, 25, 31 et 1er janvier, comme les autres jours, avec un goûter spécial le 26. À Limbourg : activités et animations prévues lors de chaque réveillon, ainsi que le jour de Noël et karaoke le 1er janvier. À Ensival le 24 décembre, présence du Père Noël avec distribution de cadeaux et de bonbons, grimage et clown. Le 25 : karaoke et musique d’ambiance. Le 31, activités ludiques, jeux de société et bingo. Et enfin le 1er : musique du monde. À Verviers : le 24 décembre, karaoke années ‘80-’90. Animation le 25 décembre, présentation musicale des enfants le 31 et soirée cinéma pour tous le 1er. À Trooz : apéro, repas festif et jeux les 24 et 31. À Angleur : activité jeux de société/blind test les 25 et 1er. Au centre d’hébergement de Montegnée, (52 personnes hébergées dont 24 enfants) un repas 3 services est prévu les 24 et 31 ainsi qu’un cadeau personnalisé pour l’ensemble des résidents le 24.

À la Croix-Rouge de Verviers, un repas spécial de fêtes a déjà été organisé le 7 décembre, en collaboration avec l’école d’hôtellerie de l’institut Notre-Dame à Heusy. 140 bénéficiaires précarisés de la Croix-Rouge ont emporté un menu 3 services.

À l’accueil sans-abri de Liège, boulevard de la Sauvenière, les 100 à 120 personnes accueillies chaque jour recevront le même accueil le 24 et le 31 décembre, avec des repas festifs. L’accueil sera également ouvert les 25 et 1er de 8h30 à 12h30 avec des repas festifs.