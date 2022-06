Les différents avocats représentant les parties civiles ont sollicité mercredi après-midi devant la cour d’assises de Liège une culpabilité de vol et d’assassinat contre Laurent Silien, un Liégeois âgé de 38 ans qui avait donné la mort à Karine Iskounene, sa compagne âgée de 56 ans. Selon les avocats, Laurent Silien a commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre. Subsidiairement, ils demandent que la préméditation des faits soit retenue si le jury devait opérer une différence entre le fait de vol et de meurtre.

Les faits reprochés à l’accusé s’étaient déroulés à Neupré le 3 juillet 2019 en début de soirée. Karine Iskounene, âgée de 56 ans, avait été frappée de plusieurs coups de batte de base-ball. Une somme de 9 000 euros et sa carte de banque lui avaient aussi été dérobées.

Les avocats des parties civiles ont insisté sur le contexte de violences qui s’était installé dans le couple de Laurent Silien et de Karine Iskounene. Selon Me Maxim Töller, Laurent Silien avait progressivement perdu le contrôle sur sa compagne, qu’il considérait comme sa chose. Plusieurs scènes violentes avaient été constatées par des témoins.

L’avocat a décrit Karine Iskounene comme une personne chaleureuse et qui avait le contact facile. Mais les violences s’étaient installées dans le couple et Karine Iskounene avait décidé de rompre. "Pour Laurent Silien, il n’y avait plus que de la haine, du mépris et du déni. Karine Iskounene était une femme libre et pleine d’espoir. C’est pour cela, parce qu’il n’avait plus le pouvoir, qu’il l’a tuée. Ce n’est pas un crime de colère, c’est un crime de haine", a soutenu Me Töller.

Me Sophie Gorlé a insisté sur les menaces de mort préalables qui ont été proférées par l’accusé et sur les scènes de violences attestée par six témoins. L’avocate a aussi épinglé le comportement de Laurent Silien qui a d’abord nié les faits, puis a soutenu avoir tué Karine Iskounene par amour, dans le cadre d’une demande de la "suicider".

Me Pesesse a souligné que Laurent Silien a donné plusieurs versions différentes lors de l’enquête mais présente peu de crédibilité. Car sa volonté est de faire porter le chapeau à quelqu’un d’autre. "Il a d’abord sorti une version d’euthanasie à la batte de base-ball avant d’avouer les faits mais de prétendre qu’il avait été provoqué par la victime", a affirmé cet avocat.

Selon Me Renaud Molders-Pierre, Laurent Silien était animé d’une volonté absolue de tuer Karine Iskounene le jour des faits. Ses aveux ont été minimalistes et stratégiques. L’avocat des proches de la victime estime que l’intention homicide est démontrée par l’utilisation de la batte de base-ball, par la localisation des coups portés essentiellement à la tête, par la violence des coups et par les analyses des traces de sang.

Me Molders-Pierre estime aussi que Laurent Silien doit être déclaré coupable d’avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre. Mais il estime aussi que Laurent Silien a prémédité ses actes. Si le jury devait considérer deux scènes distinctes entre le fait de vol et le meurtre commis, l’avocat réclame que la préméditation des faits soit aussi retenue contre l’accusé.