C’est à Pepinster qu’Alain Barbier vit sa jeunesse jusqu’à son mariage à l’âge de 24 ans.

Actif dans les mouvements de jeunesse et joueur espoir de baskets, il part à 18 ans pour Bruxelles pour réaliser une année prépa Interforce, avant de réaliser deux ans en École militaire. Suivront deux années de master en criminologie à l’Université de Liège, et une cinquième à l’École d’application "où on apprend à être commandant de peloton en maintien d’ordre et dirigeant à la police".

Sous-lieutenant de gendarmerie à 24 ans, il démarre sa carrière au 5e groupe mobile, à Bruxelles. Il travaillera ensuite au bureau central de recherche de la gendarmerie où il développe un programme de lutte contre le trafic de voitures. "En 1999, on a réussi à connecter les contrôles techniques aux bases de données des véhicules volés."

Après avoir développé cela au niveau national, il réalise des projets au niveau européen. On lui propose ensuite d’intégrer le secrétariat général d’Interpol à Lyon pour développer le même programme au niveau mondial. Il n’a que 30 ans.

Il développe ensuite le projet de rénovation du système de télécommunication d’Interpol "qui connecte les 195 pays du monde". Il devient ensuite le conseiller du numéro 2 d’Interpol avant de lui confier la gestion du département de gestion des bases de données. "On a créé le programme qui permet à n’importe quel pays, d’envoyer une recherche dans la base de données d’Interpol et d’avoir une réponse."

Il rentre au pays en 2007, à Heusy. Il prend une pause carrière d’un an durant laquelle il est consultant pour des start-up en Belgique, aux Émirats arabes et aux USA et reprend des études avec un MBA (Master of Business Administration) à Liverpool.

En 2009, il reprend le travail à la police fédérale "où je me suis occupé des commissariats communs police douane". On lui propose ensuite de créer le bureau de représentation d’Interpol auprès de l’Union européenne, "qui a pour vocation de créer le lien entre les institutions européennes".

Il aidera aussi les pays d’Afrique de l’Ouest à créer un système de gestion des données policières. "Les Africains m’ont beaucoup appris. On ne peut pas imposer sa méthode de travail. Il faut s’adapter à la culture et la manière de travailler de chacun", ce qu’il compte appliquer comme chef de corps. Selon le proverbe africain "on va plus loin tous ensemble même si on va plus vite tout seul".

En 2017, Alain Barbier part au Comité P (NdlR : la police des polices) pour "être plus près du fonctionnement de la police belge". À la même époque, il se présente comme candidat chef de corps à la zone Vesdre et obtient, quatre ans plus tard au terme d’un recours au Conseil d’État et d’un long processus de sélection, la fonction auquel il prétendait.

Retour au local

Pourquoi chef de corps de la zone Vesdre ? "C’est une fonction que je n’ai pas encore faite", sourit ce père de 52 ans, qui après avoir gravi les échelons à tous les niveaux souhaitait naturellement revenir au local, "au travail de police de base, et voir qu’on peut agir rapidement sur des problèmes de tous les jours. J’habite Verviers depuis 14 ans. Dans la durée, je me dis qu’avoir une police qui tourne encore mieux peut avoir un impact sur la vie du citoyen. Aujourd’hui, on a des policiers très présents sur le terrain mais peu en interaction avec le citoyen".

Avec la pandémie, l’événement George Floyd, "mon souhait est de rétablir le lien, la proximité et la confiance avec le citoyen" et de l’autre "que le policier soit conscient du besoin de servir le citoyen et s’adapter à toute situation, qu’il se sente soutenu avec plus d’outils".

Et de vouloir apporter de la cohésion et de la stabilité au sein de la zone de police, et de rendre celle-ci plus visible, "par la communication". "Les 266 membres du personnel sont 266 membres représentants de la zone de police Vesdre." Un homme d’expérience authentique.

Aude Quinet