Ce mercredi, le vétérinaire Serge Belleflamme de Dalhem a réalisé un beau sauvetage. En effet, il a remis dans son milieu naturel un cygne qu'il venait de soigner. "Ce cygne fréquentant les bords de Meuse à Hermalle ne pouvait plus se déplacer à cause d'un très douloureux ulcère infecté sous une patte", indique le vétérinaire. "La seule solution était de l'enlever en amputant une partie de cette patte. Ce qui fût réalisé efficacement au cabinet."

L'opération a été réalisée le 23 février. L'animal a ensuite été pris en charge pour qu'il puisse se remettre sur patte après cette aventure. "Cet après-midi, le Cygne qui avait été opéré et amputé de la moitié d'une patte a été relâché là où on l'avait ramassé, affaibli et ne pouvant quasi plus se mouvoir ni manger ou boire."

Le vétérinaire a tenu a remercier Pascal qui a découvert l'animal et l'a informé du problème, mais aussi Simone, qui a aidé à sa rééducation, son alimentation et a permis de trouver un logement adapté pendant sa convalescence.

"Comme quoi, quand on se mobilise, il y a toujours moyen de trouver une solution à ces problèmes physiques d'animaux plus ou moins sauvages mais qui, pour leur survie et bien-être, méritent qu'on s'occupe d'eux", termine Serge Belleflamme.