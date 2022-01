Le bourgmestre a récemment porté à la connaissance de la population que, sur décision du Fonctionnaire technique et du Fonctionnaire délégué de la Région wallonne, un permis unique a été délivré le 24 décembre dernier à Engie Electrabel pour la construction et l’exploitation de six éoliennes d’une hauteur maximale de 150 m, avec pour chacune un transformateur d’une puissance unitaire de 3000 à 3800 MW, à Dalhem (Berneau et Warsage), à proximité de la voie de chemin de fer (ligne 24 Tongres-Aix-la-Chapelle), de part et d’autre de la rue de la Gare.



Des riverains ont déjà manifesté leur volonté d’introduire un recours contre cette décision.