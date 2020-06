Les félins étaient complètement prisonniers de leurs cordons ombilicaux respectifs



" Les chatons étaient totalement enlacés les uns dans les autres par leurs cordons ombilicaux respectifs", explique le vétérinaire Serge Belleflamme.





" Ces jeunes chats d'un jour ou deux ne pouvaient plus se séparer et criaient après leur mère sauvage qui ne pouvait rien faire non plus et se tenait éloignée de la haie où elle avait mis bas. Un voisin les avait entendu mais ne savait pas non plus où couper pour les séparer. En plus, l'infection débutante de l'un d'entre eux qui était éventré attirait les mouches. J'ai décidé de les reprendre. Après avoir sectionné et soigné les cordons ombilicaux, trois sur quatre ont été sauvés."

Mais ce n'était que le début, il fallait se substituer à la maman de ces pauvres malheureux. En cette période, les refuges sont remplis de chatons et sont submergés de demandes de prises en charge. " Il fallait trouver un préposé à l'allaitement vu que les centres sont saturés. C'est David, le copain de Guena, mon assistante, qui a pris cela avec coeur et méthode. Il a même eu l'autorisation de sa cheffe de service de les amener au bureau et de s'en occuper 10 minutes toutes les 3 heures pour les nourrir ! "

Depuis, grâce à l'humanité de cette cheffe de service et au dévouement de David, les petits chatons se portent bien. " Ils vont très bien et David s'en occupe comme une mère-poule. Il les nourrit toutes les deux ou trois heures et les masse. C'est une bonne chose pour le bien-être animal que sa chef aie accepté qu'il les apporte au bureau."

