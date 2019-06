C'est un simple contrôle qui aurait pu très mal se finir vu les risques que le conducteur a pris et a fait courir à d'autres usagers!

Vendredi en début de soirée, des policiers de la zone Secova ont repéré un automobiliste au comportement suspect. Lorsqu'ils ont tenté de le contrôler, l'individu a aussitôt démarré et une course-poursuite s'est engagée, celle-ci menant sur l'autoroute E25. Une fois arrivé à Chênée, sur le territoire de la ville de Liège, le conducteur était parvenu à semer les policiers mais il a causé un accident impliquant deux autres voitures, heureusement sans faire de blessé.

Le chauffard a alors abandonné le véhicule accidenté pour s'enfuir. Non loin de là, il s'est emparé d'un véhicule et a poursuivi son périple à son bord. Grâce au signalement de l'individu diffusé sur les ondes radio de la police et à la collaboration entre les deux zones de police concernées, l'individu finira par être repéré par une patrouille de la police de Liège au volant du véhicule volé. C'est alors qu'une nouvelle course-poursuite s'est engagée vers le centre de Liège, via le quai des Ardennes. Sur le quai, l'individu a fait preuve d'une inconscience inouie puisqu'il a tiré le frein à main pour ensuite faire demi tour et reprendre la trémie à contresens!

Avec beaucoup de courage, afin d'éviter une collision avec d'autres voitures qui circulaient sur le quai, un policier a décidé d'utiliser son véhicule pour faire barrage! Le chauffard l'a percuté puis a, à nouveau, foncé dans un autre véhicule de police pour finalement s’immobiliser. D'où la fermeture du quai des Ardennes, dans le sens Liège-Chênée, dans le courant de la soirée de vendredi.

Le conducteur a été appréhendé et emmené au commissariat. Par miracle, peut-on sans doute écrire, aucun blessé n'est à déplorer...

Cet individu, âgé de 33 ans, n'a manifestement pas cherché à nier ou minimiser son comportement. Selon le parquet de Liège, il avait consommé de l'alcool. De plus, il était déjà connu de la justice. Ce qui pourrait ainsi expliquer sa fuite lorsque des policiers ont tenté de le contrôler...

Samedi, l'intéressé a été mis à la disposition d'un juge d'instruction pour entraves méchantes à la circulation et rébellion armée, le véhicule qu'il conduisait étant considéré, vu les circonstances, comme une arme.