Âgé de 64 ans, le Français Daniel Weissmann préside aux destinées de l’Orchestre philharmonique royal de Liège (OPRL) depuis plusieurs années désormais. D’emblée, cet homme plutôt affable affirme toutefois qu’il s’est fixé un principe sur le plan professionnel qui est de "ne pas rester plus longtemps que sept années environ dans un mandat".

L’importance du renouvellement ainsi que de la participation fait figure de leitmotiv chez ce Français né de parents immigrés. "Ma mère était d’origine égyptienne et mon père un Juif venu de Lituanie qui a fait ingénieur au lieu de rabbin." Lui, il a grandi à Paris où il a effectué des études en gestion et en économie avant de s’installer à Dijon à la suite d’une rencontre.

En parallèle, ce touche-à-tout a entrepris de se former à la musique, considérée comme une passion tandis que la gestion est plutôt vue comme un choix de raison. " Une place s’est libérée au Conservatoire de Bruxelles et j’y ai effectué des études de violon jusqu’au bout ." Se disant fan de musique de chambre, Daniel Weissmann l’a pratiquée.

Et ce, durant une résidence avec son petit groupe en Bourgogne, soit la région où il avait émigré, tandis qu’il a enseigné à Paris mais également à Dijon. "J’ai fait une rencontre importante avec un homme clé de la décentralisation culturelle en France", raconte celui qui a géré l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône, devenu par la suite Scène nationale.

Se définissant comme "un bon musicien mais pas très discipliné et intéressé par tout", il a quitté l’emploi qu’il occupait quand il a appris qu’il allait être statutarisé. À Dijon, il a eu à gérer la fusion de l’Orchestre et de l’Opéra, laquelle fut menée à bien. "Cela s’est finalement bien passé et la paix sociale a été assurée", estime cet homme plutôt conciliant.

Mettant en avant sa volonté de travailler dans la transparence et en équipe, et fier du travail accompli en Bourgogne à la tête d’un orchestre qui compte désormais, il a quitté son poste en 2014. "Je voulais créer une agence d’artistes au départ de ma société de consultance et j’ai appris la candidature à l’OPRL par des musiciens", explique son patron.

Bien que n’ayant pas une grande expérience de gestion, ce qu’il concède lui-même, il a réussi son évaluation malgré les doutes de certains au conseil d’administration (CA)… Toujours actif dans la musique en France, il a appris, selon ses dires, à épouser une cause dans laquelle il croit.

Alors qu’il entend rester en poste jusqu’en 2023 au moment du nouveau contrat-programme, il souligne plusieurs avancées. "Je pense avoir rendu l’OPRL mieux géré, plus moderne et davantage ancré dans le numérique et ce, de concert avec le nouveau et jeune chef musical."