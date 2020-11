Covid-19 Des hôpitaux de la région s’intéressent à cet hôpital de campagne construit en urgence.

Le ciel est bleu azur ce mercredi matin. La lumière du soleil frappe le blanc immaculé du chapiteau installé sur le parking du service de Dialyse, au niveau de l’aile droite du CHR Verviers, rue de la Marne. Une structure de 500 m2 construite en six jours par les équipes de l’hôpital, avec l’appui du secteur événementiel.

Face à l’afflux important de nouveaux patients Covid, le CHR Verviers a construit en urgence cette "Unité d’Hospitalisation Auxiliaire", telle une extension de l’hôpital, afin d’amortir l’augmentation de patients hospitalisés, avec une capacité de 34 lits au maximum. S’inspirant de la médecine de catastrophe, "l’objectif premier est la rationalisation au niveau du personnel soignant, en insuffisance", explique le Dr Olivier Louis, chef des urgences du CHR Verviers, qui fait partie de l’équipe décisionnelle et organisatrice. Après analyse des possibilités, "on s’est dit qu’il nous fallait une grande salle commune qui nécessite moins d’infirmiers pour un nombre plus élevé de patients, tout en assurant un confort correct".