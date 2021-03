Sous l’imposant toit de verre et d’acier de la gare de Liège, des dizaines de personnes sans-abri occupent les angles du hall principal, souvent à l’ombre des passants. Isolées et la plupart du temps oubliées, ces personnes souffrent principalement de l’indifférence. Et, c’est peu de le dire, la pandémie de Covid-19 a encore plus désocialisé ceux qui vivent dans la rue. " Le plus difficile, c’est de voir passer tout ce monde sans être vu, confie Michel, 57 ans, adossé à un mur proche de l’entrée de la gare. Psychologiquement, ça fait mal."