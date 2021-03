Ce n'était vraiment pas la cohue, ce samedi, sur le site du magasin Ikea d'Hognoul... Conformément aux dernières mesures prises face à la nouvelle augmentation des chiffres en lien avec le Covid-19, le magasin, faisant partie des commerces dits non essentiels, n'est désormais accessible que sur rendez-vous, via le site Internet. Le matin même, le géant suédois de l'ameublement annonçait que la plateforme de prise de rendez-vous était surchargée et qu'il n'était, dès lors, pas toujours possible d'accéder aux créneaux horaires disponibles... A Liège, où l'on a débuté qu'à 14 h afin de se donner le temps de réaménager le magasin, on précise ne pas avoir rencontré de problème.

Quelques clients se sont bien sûr présentés sans avoir pris rendez-vous, précisant ne pas être au courant, mais ce n'était pas une majorité. Ils n'ont, dès lors, pas été autorisés à entrer et les agents présents face à l'entrée les ont invités à prendre rendez-vous. Pas de scène de capharnaüm sur le site liégeois comme on a pu le voir précédemment, lorsque les magasins dits non essentiels ont pu rouvrir... Le système semblait bien rodé.

"Cinquante clients par heure sont autorisés à entrer, toujours une personne seule. Et même si un client souhaite se présenter avec des enfants de moins de 12 ans, il faut l'indiquer car les enfants sont comptabilisés dans les 50 clients par heure. Nous demandons également aux clients de préparer leur visite afin de gagner du temps s'ils ont besoin de se faire aider en magasin", précise Sébastien Gahide, communication et interior design manager chez Ikea Liège.

Une fois la plage-horaire réservée, il suffit de se présenter 10 à 15 minutes à l'avance afin que le personnel vérifie les réservations. Des barrières ont été installées de manière à ce que les clients maintiennent la distance de sécurité entre eux. "Une fois les 50 personnes à l'intérieur, des messages rappellent de surveiller sa montre puis, dix minutes avant la fin de l'heure, on commence à les inviter à se diriger vers les caisses", poursuit Sébastien Gahide. "En période Covid, les mesures imposent de ne pas accueillir plus d'une personne pour 10 m2. Chez Ikea Belgique, on a souhaité aller plus loin en appliquant le principe d'un client pour 20 m2. Ici à Liège, on pouvait donc accueillir jusqu'à 1 040 à un instant t. Ce n'est désormais plus que 50 en même temps. Ikea a néanmoins maintenu le magasin ouvert car c'est un service qu'on veut rendre aux citoyens, là où d'autres enseignes ont choisi de ne pas maintenir ouvert pour une question de rentabilité".

A noter que le service Click & Collect a été adapté afin d'assurer l'absence de contacts. Dès le lendemain, les commandes peuvent ainsi être retirées dans l'un des box installés sur le parking et ce, gratuitement durant cette période de fermeture des magasins dits non essentiels.