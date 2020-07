Liège À découvrir, dès ce samedi, au musée de la Vie wallonne.

L’exposition qui s’ouvre ce jour, au cœur de Liège, devrait ravir les passionnés de belles mécaniques. Sans doute savent-ils que la région liégeoise a connu une époque florissante, dans les années 1900, au niveau de la fabrication de motos, jusqu’à l’arrivée de motos étrangères qui mènera à la disparition de toute une série d’ateliers liégeois…

" Au début des années 70, le musée avait déjà accueilli une exposition sur le thème des vélos et motos. C’était à l’époque du déclin des industries dans le bassin liégeois. Le musée a donc collectionné différents modèles pour en arriver à une petite soixantaine actuellement au sein des collections ", précise Céline Jadot, directrice du musée de la Vie wallonne, soulignant qu’il a fallu plus de sept ans pour rendre une seconde jeunesse à ces motos liégeoises…

Les voici donc exposées aux côtés de quelques modèles prêtés par des particuliers et institutions. Parmi les marques liégeoises les plus emblématiques, citons Saroléa, Gillet et FN (Fabrique nationale). Si cette exposition met en évidence les innovations technologiques au fil des années, elle situe également la moto dans les différents contextes d’utilisation. C’est ainsi que le parcours débute sur l’histoire d’un couple ayant participé en 1957 à un raid ayant relié la Belgique au Cap, en Afrique du Sud.

En sport, également, à travers les exploits de plusieurs champions et championnes, comme Nicole Maitrot, qui a été " la première femme à avoir participé au Paris-Dakar et à l’avoir remporté en 1982 et 1984 ". Côté Grand Prix, également, à travers une Honda éditée à seulement 200 exemplaires et permettant ainsi d’illustrer " l’invasion japonaise ".

Une ancienne station-service y est reconstituée ainsi qu’un atelier, sachant que tout amoureux des belles mécaniques aime les bichonner.

On peut aussi y admirer le fameux side-car de la FN, une Harley-Davidson démilitarisée ou encore une reproduction fidèle de la Captain America pilotée par Peter Fonda dans le film Easy Rider.

L’exposition est accessible jusqu’au 4 avril 2021. Diverses animations l’accompagneront au fil du temps.

J.Def.