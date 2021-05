L’INVITé DU LUNDI Rencontre avec l’ancien journaliste Frédéric Jacquet, désormais à la tête de Liege Airport.

L’aéroport de Liège a connu ces derniers temps une période difficile. Laquelle a trait non pas à son activité, en croissance avec un bénéfice et des dividendes en hausse, mais bien à sa gouvernance. En effet, en février et dans le cadre de la mission Forensic, le conseil d’administration de Liege Airport décidait du licenciement pour faute grave du CEO Luc Partoune.

En lieu et place de ce dernier, Frédéric Jacquet a été désigné CEO ad interim. Alors qu’il aura bientôt 49 ans, ce Claviérois d’origine habite désormais à Modave. Fils d’un père indépendant et d’une mère enseignante, il y a fait ses études avec un internat réalisé à l’Institut Saint-Roch de Ferrières, soit "une école de la vie et de l’amitié".