A l’instar de plusieurs autres zones de l’arrondissement de Liège, la zone de police Ans/St-Nicolas se dit confrontée à l’émergence d’un phénomène de vols par ruse commis au préjudice de personnes âgées, généralement plus vulnérables.

De fausses infirmières se présentent au domicile des citoyens en prétextant être commanditées par une autorité en vue de réaliser un test Covid. Pendant que l’une d’elles effectue ce prélèvement fantaisiste, la seconde en profite pour visiter l’habitation et y dérober argent, bijoux, carte bancaire...

Une somme d’argent est parfois réclamée à la victime pour la réalisation du test.

En cas de vol de la carte bancaire, la victime est parfois recontactée ultérieurement par téléphone, par une personne se faisant passer pour son agent bancaire, afin de fournir son code. Ce qui donne lieu à des prélèvements conséquents d'argent.



La zone de police Ans-St Nicolas met donc en garde la population et invite les citoyens à la plus grande vigilance. A cet égard, elle rappele qu’aucun test Covid n’est réalisé à domicile, à l’initiative des autorités. En cas de telle visite, il est demandé de prévenir le plus rapidement possible les services de police en formant le 101.